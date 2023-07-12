В Карпатах на популярном курорте погиб мужчина: фото

В среду, 12 июля, в популярном курортном городке Яремче в реке Прут утонул мужчина. Его тело извлекли из воды спасатели.

Об этом сообщили в ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Трагедия произошла 12 июля в 14.37. К спасателям поступило сообщение о том, что в реке Прут в Яремче утонул мужчина.

"По прибытию к месту происшествия спасатели поисково-спасательного отделения города Яремче с помощью спасательной веревки вытащили на берег тело мужчины и передали работникам полиции", — говорится в сообщении.

Полиция расследует причины трагедии.

В Яремче утонул мужчина / Фото: УГСЧС в Ивано-Франковской области

Напомним, в г. Коломыя Ивано-Франковской области 38-летняя женщина тайно родила младенца и утопила мальчика в колодце. Мать ранее лишили родительских прав на ее троих детей.

Читайте также: