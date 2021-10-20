В Карпатах на популярной среди туристов горе нашли мины и гранату

В Карпатах на популярной среди туристов горе нашли мины и гранату

Спасатели обследовали 6 гектаров территории.

В Карпатах на популярной среди туристов горе Маковица нашли семь минометных мин и двадцать одну гранату.

Об этом сообщили в ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Спасатели обследовали гору Маковица, что вблизи города Яремче Ивано-Франковской области, поскольку во время двух мировых войн там проходили активные боевые действия.

"На горе Маковица при проведении технического обследования района ведения боевых действий согласно Плану выполнения задач и мероприятий по противоминной деятельности на территории Ивано-Франковской области обнаружено и уничтожено семь минометных мин и двадцать одну ручную гранату", — говорится в сообщении.

Всего было обследовано 6 гектаров территории.

Также взрывчатку времен Второй мировой войны нашли в поселке Езуполь Ивано-Франковского района и у реки Прут в поселке Ланчин Надвирнянского района.

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