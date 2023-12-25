В Карпатах на Рождество заблудился турист – фото

В Рождественскую ночь в Карпатах заблудился турист.
В Карпатах в ночь на 25 декабря заблудился турист из Хмельницкой области. Мужчину спасали чрезвычайники.
Об этом рассказали в ГСЧС Закарпатской области.
Спасатели получили звонок на горячую линию от 26-летнего туриста в 23:30 24 декабря. Мужчина сообщил, что потерял ориентир на местности вблизи села Деловое Раховского района. Турист заблудился в лесном массиве и начал замерзать.
"Хотел ли посмотреть, как восходит Рождественская звезда на небе, или ждал чуда в горах... но, к сожалению, заблудился", — рассказали в ГСЧС.
На поиск отправились специалисты горного поисково-спасательного отделения Рахова в составе четырех человек на одном автомобиле. Спасатели обследовали лесной массив и под утро, в 4:49, нашли туриста недалеко от Ялинского водопада.
Мужчину был в удовлетворительном состоянии. После чашки горячего чая его доставили к месту проживания в Рахове.
Напомним, в Украине 26 декабря воздух прогреется до +10 – прогноз погоды.
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