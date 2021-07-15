В Карпатах на вершине Говерлы нашли бутылку с записками 50-летней давности фото

Жительница Латвии рассказала, что это она с одноклассниками 50 лет назад оставила эту записку.
На вершине Говерлы туристы нашли бутылку с записками 50-летней давности.
Об этом сообщил в Facebook Тарас Краженко.
Мужчина рассказал, что увидел на вершине горы стекло и решил его забрать оттуда, чтобы выбросить. Однако там он заметил две записки, которые датировались 1971 и 1972 годами.
"11 июля 2021 на вершине Говерлы было найдено бутылку с двумя записками. Давайте попробуем найти участников событий 50-летней давности", — написал Тарас Краженко.
В записках говорилось, что на вершине горы были школьники, которые учились в 10 классе в 1971 и 1972 годах.
Впоследствии в комментариях написала Людмила Тимофеев с Латвии, она рассказала, что это именно они с одноклассниками оставили эти записки.
"Спасибо за находку. Увидеть этот наш список через 50 лет. Мы все рады", — написала женщина.
Напомним, в Карпатах турист открыл стрельбу в отеле и травмировал отдыхающих.