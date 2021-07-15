В Карпатах на вершине Говерлы нашли бутылку с записками 50-летней давности фото

В Карпатах на вершине Говерлы нашли бутылку с записками 50-летней давности фото

Жительница Латвии рассказала, что это она с одноклассниками 50 лет назад оставила эту записку.

На вершине Говерлы туристы нашли бутылку с записками 50-летней давности.

Об этом сообщил в Facebook Тарас Краженко.

Мужчина рассказал, что увидел на вершине горы стекло и решил его забрать оттуда, чтобы выбросить. Однако там он заметил две записки, которые датировались 1971 и 1972 годами.

"11 июля 2021 на вершине Говерлы было найдено бутылку с двумя записками. Давайте попробуем найти участников событий 50-летней давности", — написал Тарас Краженко.

В записках говорилось, что на вершине горы были школьники, которые учились в 10 классе в 1971 и 1972 годах.

Фото: Тарас Краженко

Впоследствии в комментариях написала Людмила Тимофеев с Латвии, она рассказала, что это именно они с одноклассниками оставили эти записки.

"Спасибо за находку. Увидеть этот наш список через 50 лет. Мы все рады", — написала женщина.

Напомним, в Карпатах турист открыл стрельбу в отеле и травмировал отдыхающих.

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