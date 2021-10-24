В Карпатах началась настоящая зима: ударил мороз до -6 ° и намело снега (фото)

В Карпатах — мороз.
В Карпатах одну из самых высоких вершин, гору Поп Иван Черногорский, 24 октября, продолжает заметать снегом. В высокогорье зафиксировали настоящие зимние морозы.
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.
По информации Поста, по состоянии на утро воскресенья на горе Поп Иван Черногорский держался мороз на отметке -6 °С. В горах облачно прояснениями. Ветер юго-западный 3 м/с.
Лежал снег в Карпатах и накануне, но было теплее — 3 °С с отметкой "минус".
Как сообщалось, в Карпатах 12 и 13 октября выпал снег. В Сети публиковали невероятные фотографии и видео с вершин.
Напомним, украинцам рассказали, будет ли снег на зимние праздники.
Читайте также:
- Когда переводят часы на зимнее время 2021: дата и условия
- Голова болит на изменение погоды: почему это происходит и как себе помочь
- Как прекратить мерзнуть: 7 продуктов, чтобы согреться и не набрать лишний вес
- Популярные продукты, укрепляющие ваш иммунитет — рекомендует диетолог