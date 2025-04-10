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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Карпатах намело метр снега: спасатели предупредили об опасности (фото)

Холод, минусовая температура и почти метр снега в Карпатах — такая погода сейчас на высокогорье.

Автор публикации
Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Снег в Карпатах на горе Пип Иван

Снег в Карпатах на горе Поп Иван

В Карпатах выпало много снега и кое-где переметы достигают 1 м. Спасатели отметили ухудшение погодных условий.

Об этом сообщается на Facebook-странице Горных спасателей Прикарпатья.

По состоянию на утро 10 апреля на горе Пип Иван облачно, туман, видимость минимальная. Ветер западный, северо-западный 10-12 м/с, температура воздуха составляет -10 градусов, падает снег.

В течение суток выпало около 20 см снега, переметы местами доходят до 1 м.

К слову, во Львове и области объявлен красный уровень опасности из-за резкого похолодания. В ночные и утренние часы 9-11 апреля в области температура упадет до -10 градусов.

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