В Карпатах намело полметра снега, в горах взялся мороз: фото

Жителей Карпат и туристов предупреждают об усложнении погодных условий.

Сегодня, 18 ноября, в Карпатах намело более полуметра снега, а на высокогорье зафиксировали 4 градуса мороза.

Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"По состоянию на 09:40, 18.11.2022 на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена. Падает снег. Толщина снежного покрова составляет 40-60 см., а на склонах — более метра. Ветер западный 11-12 м/с. Температура воздуха -4°С", – говорится в сообщении.

Спасатели предупредили об усложнении погодных условий и призвали воздержаться от выхода в высокогорье.

Погода в Украине 18 ноября

По данным Укргидрометцентра, пятница, 18 ноября, в Украине будет со снегом. По всей стране, кроме Закарпатья и южной части, из-за гололедицы на дорогах и осадках объявлен I уровень опасности, желтый.

Как прогнозирует Наталья Диденко, 18 ноября холодная погода будет доминировать повсюду в Украине. В течение дня ожидается максимально от 3° мороза до 4° тепла. Сырая погода и низкая температура воздуха обусловят кое-где на дорогах гололед.

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