В Карпатах намело снега и ударил мороз: опубликовано фото заснеженных гор

Последний раз на горе Поп Иван Черногорский снег лежал 3 ноября.
В Карпатах одну из самых высоких вершин, гору Поп Иван Черногорский, 8 ноября заметает снегом. В высокогорье зафиксировали морозы.
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.
По информации Поста, по состоянию на утро понедельника на горе Поп Иван Черногорский держался мороз на отметке -2°С. В горах облачно. Ветер ветер северо-западный, 5-6 м/с.
Днем раньше в Карпатах было теплее – 0°С. Но ветер был сильнее – 7-9 м/с.
А 6 ноября на г. Поп Иван Черногорский была солнечная погода, температура воздуха утром держалась на отметке -1°С, ветер западный 5-7 м/с.
В последний раз снег лежал в высокогорье Карпат 3 ноября.
Как сообщалось, погода в Украине в ближайшие дни существенно изменится. В регионы, по данным синоптиков, идут похолодание до -4°С и дожди.
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