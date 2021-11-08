В Карпатах намело снега и ударил мороз: опубликовано фото заснеженных гор

В Карпатах намело снега и ударил мороз: опубликовано фото заснеженных гор

Последний раз на горе Поп Иван Черногорский снег лежал 3 ноября.

В Карпатах одну из самых высоких вершин, гору Поп Иван Черногорский, 8 ноября заметает снегом. В высокогорье зафиксировали морозы.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

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По информации Поста, по состоянию на утро понедельника на горе Поп Иван Черногорский держался мороз на отметке -2°С. В горах облачно. Ветер ветер северо-западный, 5-6 м/с.

Днем раньше в Карпатах было теплее – 0°С. Но ветер был сильнее – 7-9 м/с.

А 6 ноября на г. Поп Иван Черногорский была солнечная погода, температура воздуха утром держалась на отметке -1°С, ветер западный 5-7 м/с.

В последний раз снег лежал в высокогорье Карпат 3 ноября.

Как сообщалось, погода в Украине в ближайшие дни существенно изменится. В регионы, по данным синоптиков, идут похолодание до -4°С и дожди.

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