В Карпатах намело снега выше колен: атмосферные фото и видео

В Карпатах на одной из самых высоких вершин намело много снега.
Снега намело на горе Поп Иван Черногорский.
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.
По информации Поста, по состоянию на утро вторника, 20 сентября, на горе Поп Иван Черногорский держался мороз на отметке -3°С. В горах пасмурно, видимость ограничена.
"По состоянию на 08:20, 20.09.2022 в г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена. Ветер юго-восточный 4-6 м/с. Температура воздуха -3°С", — сказано в сообщении.
Начальник Яворницкого поисково-спасательного отделения управления ГСЧС в Ивано-Франковской области Василий Фицак призвал туристов воздержаться от путешествий.
"По прогнозам такая погода до воскресенья. Поэтому стоит удержаться от выходов в верх, видимость ограничена, а снега местами выше колена", — сообщил Фицак.
Напомним, во вторник, 20 сентября, в Украине сохранится холодная и дождливая погода. Осадки не прогнозируются только в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.
Как сообщалось, метеорологическая осень в Киеве началась на две недели раньше климатической нормы. Нынешнее метеорологическое лето, которое началось 25 мая, закончилось 1 сентября и в общей сложности длилось 100 дней.
Ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на сентябрь 2022 года.
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