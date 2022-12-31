В Карпатах настоящая новогодняя погода со снегом и морозом: фото с горы Пип Иван

В последний день 2022 года в горах туман.

Украинские Карпаты замело снегом. Хотя температура воздуха на высокогорье 31 декабря не низкая – всего 3 градуса мороза.

Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Отмечается, что в последний день года в горах облачно, немного ветрено и туман.

"На 09:00, 31.12.2022 на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман, ветер западный, 14 м/с, температура воздуха -3°С", — говорится в сообщении спасателей.

Напомним, с 30 декабря по 1 января содержится лавинная опасность на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей. Именно поэтому следует воздержаться от походов в горы.

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