В Карпатах – настоящая зима: фото с заснеженной горы Пип Иван

На одной из самых высоких вершин украинских Карпат, на горе Пип Иван Черногорский, уже настоящая зима. Температура воздуха опустилась до -5°С.

Об этом сообщают Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"По состоянию на 08:00, 09.11.2023 на горе Поп Иван Черногорский облачно, ветер южный 6 м/с., температура воздуха -5°С. Видимость ограничена", — говорится в сообщении.

Тем временем в ГСЧС украинцев предупредили учитывать погодные условия в горах.

"Если планируете поход в горы, учитывайте погодные условия! Берегите себя и своих родных!", — призывают спасатели.

Снежная гора Поп Иван. Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост

Напомним, ранее публиковали прогноз погоды на 9 ноября.

Будут ли морозы и снег зимой – читайте в новости.

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