В Карпатах настоящая зима со снегом и морозом: атмосферное фото

Поп Иван. / © facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

Во вторник, 7 октября, в Карпатах лежит снег. На горе Поп Иван столбики термометра показали 3° мороза.

Об этом сообщили Горные спасатели в Прикарпатье.

"По состоянию на 08:40 на горе Пип Иван Черногорский облачно, снег, ветер восточный 9 м/с., температура воздуха -3°С", - говорится в сообщении спасателей.

Гора Пип Иван. ГСЧС Прикарпатье.

