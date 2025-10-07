ТСН в социальных сетях

Украина
693
1 мин

В Карпатах настоящая зима со снегом и морозом: атмосферное фото

В горах держится морозная погода.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Поп Иван.

Поп Иван. / © facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

Во вторник, 7 октября, в Карпатах лежит снег. На горе Поп Иван столбики термометра показали 3° мороза.

Об этом сообщили Горные спасатели в Прикарпатье.

"По состоянию на 08:40 на горе Пип Иван Черногорский облачно, снег, ветер восточный 9 м/с., температура воздуха -3°С", - говорится в сообщении спасателей.

Гора Пип Иван. ГСЧС Прикарпатье.

Гора Пип Иван. ГСЧС Прикарпатье.

Как сообщалось, синоптикиня Наталья Птуха ответила, будет ли эта осень теплее прошлогоднего. Осень только началась. Прошел всего один месяц, две трети которого были еще в метеорологическом лете, говорит Птуха. Пока трудно обобщить и сказать, какой она будет по всей стране.

693
