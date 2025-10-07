- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 693
- Время на прочтение
- 1 мин
В Карпатах настоящая зима со снегом и морозом: атмосферное фото
В горах держится морозная погода.
Во вторник, 7 октября, в Карпатах лежит снег. На горе Поп Иван столбики термометра показали 3° мороза.
Об этом сообщили Горные спасатели в Прикарпатье.
"По состоянию на 08:40 на горе Пип Иван Черногорский облачно, снег, ветер восточный 9 м/с., температура воздуха -3°С", - говорится в сообщении спасателей.
Как сообщалось, синоптикиня Наталья Птуха ответила, будет ли эта осень теплее прошлогоднего. Осень только началась. Прошел всего один месяц, две трети которого были еще в метеорологическом лете, говорит Птуха. Пока трудно обобщить и сказать, какой она будет по всей стране.