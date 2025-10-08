- Дата публикации
-
Украина
- Украина
153
- 153
1 мин
- 1 мин
В Карпатах настоящая зима: в горах держится мороз и снег (фото, видео)
В горах значительно ухудшилась погода.
В среду, 8 октября, в Карпатах бушует зима. На горе Поп Иван лежит снег. Температура воздуха составляет -3°С.
Об этом сообщили в ГСЧС и Горные спасатели Прикарпатья.
"Погода в горах не радует На горе Поп Иван снег. Облачно, ограниченная видимость", - подчеркнули спасатели.
Они предостерегают предостерегающих туристов: из-за осложнений погодных условий просят не выходить на высокогорье.
Сотрудник обсерватории на горе Пип Иван от Карпатского национального университета Василий Фицак поделился видео, которое он запечатлел на горе. По его словам, там образовались экстремальные условия. В частности, порывы ветра составляют 24 м/с.
"На горе Поп Иван штормит со вчера. Всю ночь сильный ветер, который не стихает. При минусовой температуре и ограниченной видимости - это экстремальные условия", - говорится в сообщении.