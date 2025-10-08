В Карпатах настоящая зима: в горах держится мороз и снег (фото, видео)

Поп Иван. / © facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

В среду, 8 октября, в Карпатах бушует зима. На горе Поп Иван лежит снег. Температура воздуха составляет -3°С.

Об этом сообщили в ГСЧС и Горные спасатели Прикарпатья.

"Погода в горах не радует На горе Поп Иван снег. Облачно, ограниченная видимость", - подчеркнули спасатели.

Они предостерегают предостерегающих туристов: из-за осложнений погодных условий просят не выходить на высокогорье.

На горе Поп Иван снег 8 октября.

Сотрудник обсерватории на горе Пип Иван от Карпатского национального университета Василий Фицак поделился видео, которое он запечатлел на горе. По его словам, там образовались экстремальные условия. В частности, порывы ветра составляют 24 м/с.

"На горе Поп Иван штормит со вчера. Всю ночь сильный ветер, который не стихает. При минусовой температуре и ограниченной видимости - это экстремальные условия", - говорится в сообщении.