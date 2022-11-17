В Карпатах насыпало до 10 сантиметров снега (фото)

В Карпатах насыпало 8-10 сантиметров снега, температура -2 °С.

Об этом в Facebook сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"По состоянию на 08:45 17.11.2022 на горе Поп Иван Черногорский облачно. Снежный покров 8-10 см. Штиль. Температура воздуха -2°С", — сообщает поисково-спасательный пост.

Фото: Укргидрометцентр

Как пишет синоптик Наталья Диденко, снегопады идут по всей Украине: от Волыни и Ровенщины через Житомирскую, Черниговскую, Киевскую области – на Сумщину.

В некоторых регионах осадки прекратятся, но все равно будет холодно и влажно.

Напомним, 18 сентября в украинских Карпатах выпал первый снег. Сотрудники Черногорского горного поисково-спасательного поста опубликовали красочные фотографии заснеженных склонов.

Ранее народный синоптик Стас Щедрин сообщил, что Украину накроет мощный снежный циклон. Так, по его прогнозу, 17-19 ноября по всей стране ожидаются очень сильные снегопады, метели, на юге дожди, 18-19 ноября с грозами. По словам синоптика, даже зимой не часто выпадает столько снега, как может наместиться в ближайшие дни.

Заморозки и первый снег: Украина ожидает значительного похолодания

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