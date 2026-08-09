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- Украина
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В Карпатах обнаружили редкий гриб, который в последний раз видели 12 лет назад: фото
Гриб Свиное ухо получил своё название из-за характерной формы: гриб действительно напоминает изогнутое и волнистое ухо животного.
В Карпатах на территории Национального природного парка «Гуцульщина» обнаружили чрезвычайно редкий гриб Свиное ух» (Gomphus clavatus), занесенный в Красную книгу Украины. В последний раз этот вид в парке обнаруживали в 2014 году, поэтому новая находка стала первой за 12 лет.
Об этомсообщилина странице НПП «Гуцульщина» в Facebook.
В этом году ученые обнаружили «свиное ухо» в хвойном лесу выше урочища «Стильци» на территории Косовского природоохранного научно-исследовательского отделения.
В парке подчеркнули, что для Украинских Карпат этот гриб является чрезвычайно редким, поэтому каждое новое место его произрастания имеет важное научное и природоохранное значение.
Впервые на территории НПП «Гуцульщина» этот вид был зарегистрирован в 2014 году на полонине Крами. С тех пор более десяти лет новых находок не было, что делает нынешнее обнаружение особенно ценным для исследователей.
Свиное ухо получило своё название из-за характерной формы: гриб действительно напоминает изогнутое и волнистое ухо животного.
На опубликованных фотографиях он имеет лилово-пурпурную окраску, а вместо привычных пластинок под шляпкой — толстые морщинистые складки, плавно переходящие в короткую плотную ножку.
В НПП «Гуцульщина» отметили, что такие находки подтверждают важность карпатских лесов для сохранения редких видов флоры и фауны.
Напомним, недавно на самой высокой точке Украины, вершине горы Говерла, 35 цимбалистов одновременно исполнили гуцульский мужской танец «Аркан». Этот перформанс был посвящён 35-й годовщине независимости Украины, а также памяти коллег-музыкантов, погибших на войне.