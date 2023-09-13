В Карпатах обнаружили уламки немецкого бомбардировщика, разбившегося в 1944 году — фото

В Ивано-Франковской области, в Карпатах, исследователи из общественной организации "Поиск самолетов Второй мировой войны" нашли обломки немецкого бомбардировщика Heinkel He 111, потерпевшего крушение при невыясненных обстоятельствах в горах в 1944 году.

Об этом исследователи из ОО рассказали АрмияInform.

Самолет Heinkel He 111 совершал полет по маршруту из Польши в Украину и пропал в июле 1944 года. Исследователям также удалось установить личности экипажа немецкого самолета.

"Когда мы ехали на Франковщину, точно об этом самолете ничего не было известно – только легенда из рассказов местных жителей, что-то слышавших от старожилов", — рассказал один из основателей ОО "Поиск самолетов ДСВ в Украине" Андрей Кирьянов.

Обломки бомбардировщика Heinkel He 111

По местной легенде, когда бомбардировщик Heinkel He 111 пролетал над гуцульским селом, с него сбрасывали канистры с бензином.

"Была команда сжечь село. Все люди убежали и спрятались. Но потом самолет сбили с ружей, и он упал, зацепив деревья. Все в лесу горело три дня, никто не мог подойти близко к месту. От пилотов ничего не осталось, сгорело все. Многие канистры и бачки люди выбрали в селе и рядом и оставили себе... Немцев в селе уже не было — поэтому люди после пожара шли на место и собирали бляхи для хозяйства. По лесу было разбросано много документов из самолета...", — рассказывали подробности старожилы.

Обломки бомбардировщика Heinkel He 111

Исследователи все же смогли установить место падения немецкого самолета – в овраге за селом, где местность – труднодоступна.

Сигналов у металлоискателей поначалу было немного, но становилось все больше. И вдруг ребята обнаружили личный жетон пилота.

Личный жетон пилота германского бомбардировщика.

"Итак, определить экипаж было только вопросом времени и техники" — сказал Андрей Кирьянов.

Кроме жетона, на месте авиатрощи поисковики обнаружили большое количество деталей и обломков самолета, гильзы калибров 7,92 и 12,7 мм, куски плавленого алюминия, части обшивки самолета, моторные детали, элементы конструкции, остекление кабины, остатки другого оборудования.

За ними сразу же установили тип самолета – немецкий бомбардировщик Heinkel He 111.

Также установили экипаж самолета, он состоял из пяти человек, и определили траекторию его падения – он где-то врезался сверху горы и падал по склону вниз.

Экипаж немецкого бомбардировщика

По найденным жетоном и обломкам самолета поисковики установили, что это – самолет с бортовым номером 700723, совершавший полет по маршруту Мелец (Польша) – Ожидов (Украина). Самолет исчез 19 июля 1944 года. Так же пропавшими без вести до сих пор считаются пятеро членов его экипажа, оберфельдфебель Фридрих Лоренцен, обефрейтор Теодор Грубер, обефрейтор Альфред Руддигкейт, обефрейтор Вильгельм Скотти и ефрейтор Франц-Йозеф Шутц.

Обломки бомбардировщика Heinkel He 111

Обломки бомбардировщика Heinkel He 111

Курс бомбардировщика Heinkel He 111

"В районе Львова самолет сменил курс и возвращался на территорию Польши, но по другому маршруту — южнее на 120 километров и через горы. Возможно, поняв, что территория назначения уже была под советской армией и линия фронта сместилась на запад. Поэтому безопаснее было возвращаться подальше от возможные атаки и линии фронта. И уже здесь самолет задел верхушки деревьев на высоте более 950 метров и упал. Возможно, был сбит", — рассказали поисковики.

На месте падения самолета – на большом камне, установили табличку с фамилиями пилотов и датой их гибели.

Табличка с фамилиями немецких пилотов

Напомним, в июле 2023 года в Киевской области обнаружили британские самолеты Hurricane времен Второй мировой войны (фото).

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