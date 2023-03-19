В Карпатах ожидается лавинная опасность: туристов призывают не ходить в горы

Спасатели предупреждают об угрозе схода лавин в Карпатах. Украинцев призывают воздержаться от похода в горы сегодня и завтра.

Об этом говорится в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Схождение лавин возможно в горах Закарпатья и Прикарпатья по меньшей мере в течение двух суток. Речь идет о третьем уровне опасности.

"В связи с оттепелью 19-20 марта на высокогорье Закарпатской, а 20 марта на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность", — отмечают в ГСЧС.

К слову, спасатели Черногорского горного поисково-спасательного поста отмечают, что на утро 19 марта на горе Поп Иван ясно, ветер северо-западный 6 м/с. Столбик термометра показывал -4 градуса.

Напомним, в Укргидрометцентре сообщают, что 19 марта в Украине места будут осадки и туман. Днем – тепло. Хотя ночью до сих пор держится морозная погода. В частности, на высокогорье Карпат ночью прогнозируют -2-8, а днем +1-6.

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