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В Карпатах ожидается лавинная опасность: туристов призывают не ходить в горы

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
83
Время на прочтение
1 мин
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В Карпатах ожидается лавинная опасность: туристов призывают не ходить в горы

Фото: facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

В горах – оттепель.

В четверг, 20 апреля, из-за оттепели синоптики предупреждают о значительной снеголавинной опасности в Карпатах. Туристам советуют воздержаться от походов в горы.

Об этом сообщили на странице "Снежная ситуация в Украинских Карпатах".

Отмечается, что на высокогорье Ивано-Франковской области удержится значительная снеголовичная опасность (3 уровень).

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье!" — говорится в сообщении.

Между тем, умеренную снеголавинную опасность прогнозируют на высокогорье Закарпатской области (2 уровень).

Напомним, синоптики предупреждали, что 20 апреля на высокогорье Карпат возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем будет +3-8°.

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Дата публикации
Просмотры
83
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