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В Карпатах ожидается схождение лавин: спасатели предупредили об опасности

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В Карпатах ожидается схождение лавин: спасатели предупредили об опасности

УНИАН

Схождение лавин ожидается в горах Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областей.

В украинских Карпатах 2 и 3 января ожидается схождение лавин.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

По данным спасателей, 2 и 3 января на высокогорье восточной части Закарпатской области и горах Львовской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность.

Также туристов предупредили об опасности во время походов в горы.

Напомним:

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