В Карпатах ожидается схождение лавин: спасатели предупредили об опасности

Схождение лавин ожидается в горах Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областей.
В украинских Карпатах 2 и 3 января ожидается схождение лавин.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
По данным спасателей, 2 и 3 января на высокогорье восточной части Закарпатской области и горах Львовской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность.
Также туристов предупредили об опасности во время походов в горы.
Напомним:
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Львов 1 января побил температурный рекорд. Ведь этот день оказался самым теплым за все годы наблюдений.
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В Украине сегодня, 2 декабря, температура воздуха поднимется до 6 градусов тепла днем.
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