В Карпатах ухудшилась погода: на горе Поп Иван мороз и снег (фото)

В четверг, 16 марта, в украинских Карпатах ухудшилась погода. В частности, на горе Поп Иван очень ограничена видимость и туман.

Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Отмечается, что к утру 16 марта на горе мороз — температура опустилась до -12°С. Также на горе очень ветрено.

"По состоянию на 08:00 на горе Поп Иван Черногорский облачно. Туман (видимость до 20 м.). Ветер северный, 18 м/с. спасателей.

Поп Иван 16 марта. / Фото: facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

Напомним, синоптики прогнозировали, что 16 марта в Украине будет теплая погода, но с осадками. Местами будет гололедица, а также туман. Днем синоптики прогнозируют 8-13 градусов тепла, а в западных и северных областях — только +4-9 градусов.

Читайте также:

Харьковский сурок Тимко Третий прогнозирует весну