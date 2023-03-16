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В Карпатах ухудшилась погода: на горе Поп Иван мороз и снег (фото)

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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В Карпатах ухудшилась погода: на горе Поп Иван мороз и снег (фото)

Фото: Поп Иван 24 января. / Фото: facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

На горе очень ветрено.

В четверг, 16 марта, в украинских Карпатах ухудшилась погода. В частности, на горе Поп Иван очень ограничена видимость и туман.

Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Отмечается, что к утру 16 марта на горе мороз — температура опустилась до -12°С. Также на горе очень ветрено.

"По состоянию на 08:00 на горе Поп Иван Черногорский облачно. Туман (видимость до 20 м.). Ветер северный, 18 м/с. спасателей.

Поп Иван 16 марта. / © facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост
Поп Иван 16 марта. / Фото: facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

Напомним, синоптики прогнозировали, что 16 марта в Украине будет теплая погода, но с осадками. Местами будет гололедица, а также туман. Днем синоптики прогнозируют 8-13 градусов тепла, а в западных и северных областях — только +4-9 градусов.

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Дата публикации
Просмотры
319
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