В Карпатах пропал без вести французский путешественник: фото

Француз планировал совершить одиночный переход через зимние Карпаты и перестал выходить на связь.

На территории Карпатского национального природного парка на прошлой неделе пропал без вести 28-летний французский путешественник Шарль Минарт.

Об этом сообщил его товарищ в соцсети, опубликовав официальное сообщение о пропавшем мужчине.

В Украину француз прибыл еще 2 января с территории Румынии. В его планах был зимний переход через Карпаты с возвращением в румынский город Клуж 7 января, чтобы оттуда самолетом вернуться во Францию.

По словам товарища пропавшего путешественника, последний раз Шарля видели в ночь на 3 января в маленькой гостинице в приселке Ворохты Завоелы, что у подножия Говерлы. Здесь он переночевал, а утром пошел через парк в направлении Сигета-Мармороского.

“Его родители связались с французскими и местными властями, но мы также стараемся помочь, обращаясь за помощью к людям, живущим в этом регионе. Шарль — опытный путешественник-одиночка, хорошо подготовленный к такому путешествию, но неделю без новостей очень беспокоит”, — написал в сообщении товарищ пропавшего без вести мужчины.

Сообщение о розыске пропавшего французского путешественника

Во время путешествия по Карпатам путешественник, который уже бывал в одиночных походах на Кавказе и в Пакистане, планировал посетить села Яблуницу, Ясиню и Черную Тису.

До сих пор на связь он не выходил.

Напомним, в Карпатах в ночь на 25 декабря заблудился турист из Хмельницкой области. Мужчину спасали удивительные.

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