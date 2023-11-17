В Карпатах "реанимировали" старое месторождение газа: разведочная скважина дала рекордный показатель

В Карпатах команда специалистов бурового управления "Укрбургаз" провела доразведку газового месторождения, которое считалось истощенным. Разведывательная скважина глубиной 1600 метров дала самый высокий для этого региона показатель за последние 20 лет — более 200 тысяч кубометров газа в сутки.

Об этом сообщили в "Нафтогазе".

В сообщении отметили, что рекордные показатели газодобычи были достигнуты благодаря использованию современных технологий, в частности бурового станка "Иван Богун".

"Результат этой скважины и в целом работы на старых месторождениях компании демонстрирует эффективность использования современных технологий и новых подходов к интерпретации данных. Западный регион имеет большой потенциал для открытия новых залежей углеводородов, который подтверждается результатами соседних стран", – отметил в.и. о. генерального директора "Укргаздобычи" Олег Толмачев.

Также читайте В Украине открыли новое месторождение газа

Буровую скважину закладывали по результатам интерпретации новых данных, полученных с помощью ранее проведенных сейсморазведочных 3D-исследований. Теперь специалисты "Львовгаздобычи" работают над расширением технологических возможностей наземной инфраструктуры для увеличения производительности скважины.

"По результатам проведения комплекса геофизических исследований в скважине наши специалисты определили ряд продуктивных горизонтов, расширяющих перспективы месторождения для бурения новых скважин. А результаты испытания позволят оценить запасы новых залежей", – отметил Максим Витык, директор по разведке и разработке "Укргаздобычи".

Напомним, по состоянию на середину октября Украина накопила 15,75 млрд кубометров газа – этого вполне достаточно, чтобы пройти отопительный сезон 2023-2024.

Читайте также: