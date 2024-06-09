В Карпатах серьезно травмировались двое туристов: фото

На горе Хомяк мужчина повредил себе руку, а во время спуска с Говерлы турист получил травму головы.

В Ивано-Франковской области горные спасатели в течение субботы, 8 июня, дважды оказывали помощь туристам, которые получили травмы во время путешествий в Карпатах.

Об этом сообщают в управление ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Во время восхождения на гору Хомяк 32-летний житель Харьковщины повредил себе руку.

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“Пострадавший находился между горой Синяк и горной долиной Горганы, близ села Поляница. Связь с туристом поддерживалась, поэтому ворохтянские спасатели вскоре прибыли к пострадавшему, предоставили медицинскую помощь и в дальнейшем осуществили его сопровождение в село Поляница, где передали медицинским работникам”, — говорится в сообщении.

Еще один турист, 17-летний житель Тернопольской области, во время спуска с горы Говерла по синему маршруту травмировал голову. Молодой человек совершал восхождение на самую высокую вершину Украинский Карпат с группой туристов, состоявшей из 25 человек.

Спасатели оказали ему медицинскую помощь и сопровождали в УСБ "Заросляк", где передали медицинским работникам.

Комментируя эти несчастные случаи, горные спасатели призвали путешественников, отправляющихся в высокогорье, обязательно подбирать соответствующую одежду и обувь, ведь в основном травмируются туристы, которые для путешествий выбирают обувь на скользкой подошве.

Напомним, осенью прошлого года в Карпатах во время спуска с горы Говерла по "зеленому" маршруту заблудились двое туристов. Один из них был найден мертвым.

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