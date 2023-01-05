В Карпатах сильно захурдело и ударил мороз: фото туманных гор

В связи с вьюгами в горах удержится значительная снеголавинная опасность.

В Карпатах 5 января на одной из самых высоких вершин, горе Поп Иван Черногорский, температура воздуха опустилась до -6°С.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

По информации Поста, по состоянию на утро четверга на горе Поп Иван Черногорский было облачно и туманно. Ветер западный, 18 м/с, порывы до 24 м/с.

Между тем, в Укргидрометцентре предупреждают, что в связи с вьюгами в горах удержится значительная снеголавинная опасность. В частности, 5 января будет опасно на высокогорье Ивано-Франковской области, высокогорье восточной части Закарпатской области.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье!", — говорится в сообщении.

Напомним, в ГСЧС предупреждали об усложнении погодных условий 5 января. Днем в Украине порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, в горах до 25 м/с. Также будет идти мокрый снег, будет гололедица и метель.

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