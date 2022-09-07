В Карпатах случайно нашли туриста из Киева, который несколько дней пролежал в лесу почти без воды и еды

В Карпатах на горе Лысая мужчина случайно наткнулся на 40-летнего туриста из Киева, который несколько дней лежал в лесных зарослях, практически не ел и не пил.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Он позвонил в службу спасения. Киевлянину оказали доврачебную помощь, на носилках перенесли в машину, отвезли в Рахов и передали в руки медиков.

"А мы еще раз удивляемся беспечности людей. Судя по фото, мужчина пользуется костылями. Как в таком физическом состоянии решить покорять горные вершины — для нас загадка", — прокомментировали сотрудники ГСЧС.

Фото: ГСЧС Украины

Фото: ГСЧС Украины

Напомним, в Карпатах грибники обнаружили гигантский гриб. Его размер и вес впечатляют.

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