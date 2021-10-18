В Карпатах снег и туман, на вершинах еще и ударил мороз: фото

В Карпатах снег и туман, на вершинах еще и ударил мороз: фото

Вершина горы Поп Иван Черногорский покрыта снегом.

Сегодня, 18 октября, на одной из самых высоких вершин украинских Карпат горе Поп Иван Черногорский, что на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей, ударил мороз и снег. Температура воздуха опустилась до -3°С.

Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"По состоянию на 10:00 18 октября на горе Поп Иван Черногорский облачно, ветер юго-западный, 4-5 м/с. Температура воздуха -3°C", — говорится в заметке на сторици в Facebook.

Напомним, ночью в Украине ожидаются заморозки. В понедельник, 18 октября, пройдут дожди в западных областях, а в Карпатах, вероятно, еще посыпет немного снега.

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