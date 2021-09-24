В Карпатах снег с дождем, порывистый ветер и туман: спасатели призывают воздержаться от походов в горы

В Карпатах снег с дождем, порывистый ветер и туман: спасатели призывают воздержаться от походов в горы

На горе Поп Иван температура воздуха опустилась до 0°С.

Сегодня, 24 сентября, на одной из самых высоких вершин украинских Карпат горе Поп Иван Черногорский, что на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей, выпал снег с мелким дождем. Также в горах сильный туман и ветер. В связи с такими погодными условиями спасатели призывают воздержаться от походов в высокогорье.

Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.

По состоянию на 8:35 утра на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха опустилась до 0°С. Также на вершинах — сильный ветер.

"Ветер юго-западный 20-24м/с с порывами до 30 м/с, облачно, ограниченная видимость до 70м, мелкий дождь со снежной крупой", — говорится в сообщении.

Напомним, 22 сентября, в Украине выпал первый снег. Первые зимние осадки в этот осенний период покрыли высокогорья Карпат.

Как сообщалось, в пятницу, 24 сентября , в Украине будет по-осеннему холодно. В Карпатах небольшой дождь. Обойдут осадки разве южные и восточные области.

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