В Карпатах снежная лавина накрыла туристов: есть пострадавший (фото)

Пятерых туристов частично засыпали снегом.

В Карпатах вблизи горной долины Боржава (склон г. Плай) возле пгт Воловец, Мукачевского района, туристов накрыло лавиной. Один из пострадавших не мог самостоятельно двигаться, поэтому для его транспортировки были привлечены горные спасатели.

Об этом информируют в ГСЧС.

О спасении к спасателям туристы обратились 23 января в 11.18. Люди, благодаря приложению "Спасение в горах", направили сообщение "SOS", уточнив, что во время спуска группы туристов с 9 человек произошло сход лавины. В результате чего пятеро из них частично засыпали снегом.

Туристы откопались самостоятельно, но в результате попадания в лавину один человек пострадал и нуждался в транспортировке.

Для помощи были привлечены горные спасатели с. Н. Ворота и с. Пилипец, всего 10 человек и 3 единицы техники. Связь с туристами находится.

Ранее сообщалось, что в Карпатах на одной из самых высоких вершин, горе Поп Иван Черногорский, 23 января температура опустилась до -20°С. На высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей, в среднегорье Львовской области сохранится значительная снеголавинная опасность, поэтому туристов упорно просят воздержаться от походов в горы.

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