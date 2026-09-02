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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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В Карпатах снова произошло землетрясение: что известно

Очаг подземных толчков находился на глубине 6 километров.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Сейсмограф зафиксировал землетрясение

Сейсмограф зафиксировал землетрясение

В горной части Ивано-Франковской области 2 сентября зафиксировали землетрясение магнитудой 1,8 по шкале Рихтера. Подземные толчки зарегистрировали в Надворнянском районе, на территории Пасечнянской громады.

Об этом сообщил Главный центр специального контроля.

Землетрясение произошло в 15:00. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 6 километров.

Координаты очага землетрясения составили 48,56 градуса северной широты и 24,45 градуса восточной долготы.

Согласно классификации землетрясений, толчки магнитудой до 2 баллов по шкале Рихтера относятся к микроземлетрясениям. Обычно они не ощущаются людьми, а фиксируются только сейсмологическими приборами.

В Главном центре специального контроля призвали жителей сообщать специалистам, если они всё же почувствовали подземные толчки. Полученные от людей данные помогают уточнять энергетические параметры землетрясений.

Напомним, ранее, 26 августа, в Раховском районе Закарпатской области специалисты зафиксировали подземные толчки магнитудой 1,7 балла по шкале Рихтера.

Впоследствии, 30 августа, в Хмельницкой области произошло землетрясение магнитудой 1,7.

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