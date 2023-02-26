В Карпатах сошла лавина с одной из самых высоких вершин: опубликованы потрясающие фото

Любителей зимнего пешего туризма просят воздержаться от походов в высокие горы Ивано-Франковской области.
В Карпатах со склона одной из самых высоких вершин хребта Черногора горы Пип Иван Черногорский (2020,5 м) сошла лавина. Туристов просят в ближайшее время не выходить в высокогорье.
Об этом сообщили в главном управлении ГСЧС в Ивано-Франковской области.
Схождение небольшой лавины на северном склоне горы Поп Иван Черногорский в направлении Шешорской горной долины зафиксировали горные спасатели Явирницкого поисково-спасательного отделения.
Горный спасатель Василий Фицак опубликовал фото, на которых виден "нос" лавины и опасные "карнизы", образовавшиеся после ее восхождения. Он отметил, что снега на склонах осталось еще достаточно много, поэтому следует избегать передвижения в этой опасной местности.
В областном ГСЧС напомнили, что в Ивано-Франковской области действует штормовое предупреждение.
"В связи с вьюгой и снегопадами 26-27 февраля в высокогорье Ивано-Франковской области содержится значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", — сообщили спасатели.
Напомним, ранее в Закарпатской области из-за лавины посыпалась гора, в результате чего камни повредили жилые дома.
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