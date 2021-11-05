В Карпатах спасатели нашли 12-летнего мальчика, который потерялся в горах

Мальчик сам позвонил спасателям.
В Карпатах спасатели нашли 12-летнего мальчика, потерявшегося во время спуска с горы Хомяк вблизи села Татаров Ворохтянской ТГ Ивано-Франковской области.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Известно, что мальчик сам позвонил спасателям и сообщил свои координаты. После этого туда отправилась поисковая группа.
"Спасатели Ворохтянского поисково-спасательного отделения нашли заблудшего ребенка, состояние удовлетворительное, его сопровождают родителей", — говорится в сообщении.
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