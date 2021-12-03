В Карпатах существует угроза схода лавин: туристов просят регистрировать у спасателей походы в горы

В Карпатах существует угроза схода лавин: туристов просят регистрировать у спасателей походы в горы

Спасатели призывают соблюдать правила безопасности во время походов в горы.

В пятницу и субботу, 3-4 декабря, в высокогорье восточной части Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная опасность схода лавин третьего уровня. В связи с такими погодными условиями служба спасения призывает туристов и местных жителей соблюдать правила безопасности во время похода в горы.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

"Учитывайте эту информацию, планируя свой досуг в горах. ГСЧС настоятельно рекомендует зарегистрировать свой поход в горных поисково-спасательных подразделениях", — говорится в сообщении.

Зарегистрировать поход у горных спасателей

Закарпатья можно здесь ;

можно ; Ивано-Франковской области здесь ;

; Львовской области здесь ;

Черновицкой области здесь.

Напомним, на западные регионы Украины надвигается буря. Во Львовской и Закарпатской областях мокрый снег привел к обесточению 90 населенных пунктов.