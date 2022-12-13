В Карпатах температура упала до 15 градусов мороза: что сейчас происходит в горах (фото)

Сейчас на горе Поп Иван Черногорсский сильный снег.

Об этом утром 13 декабря сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

По информации спасателей, сегодня на горе Поп Иван Черногорсский температура окружающей среды опустилась до -15 градусов. На высокогорье облачно, снег и дует ветер со скоростью 4-5 м/с.

Спасатели показали фото, на котором виден огромный слой снега. В результате осадков на высокогорье сильно упала видимость.

Напомним, синоптики предупреждают, что уже на этой неделе в Украине ожидаются сильные морозы, где ночью температура будет опускаться до -10...-15 градусов.

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