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В Карпатах температура упала до 15 градусов мороза: что сейчас происходит в горах (фото)

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
680
Время на прочтение
1 мин
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В Карпатах температура упала до 15 градусов мороза: что сейчас происходит в горах (фото)

Фото: Pexels

В Карпатах ударили 15-градусные морозы.

Сейчас на горе Поп Иван Черногорсский сильный снег.

Об этом утром 13 декабря сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

По информации спасателей, сегодня на горе Поп Иван Черногорсский температура окружающей среды опустилась до -15 градусов. На высокогорье облачно, снег и дует ветер со скоростью 4-5 м/с.

Спасатели показали фото, на котором виден огромный слой снега. В результате осадков на высокогорье сильно упала видимость.

Напомним, синоптики предупреждают, что уже на этой неделе в Украине ожидаются сильные морозы, где ночью температура будет опускаться до -10...-15 градусов.

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Дата публикации
Просмотры
680
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