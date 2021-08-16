В Карпатах турист не пустил на гору иностранцев на квадроциклах и заставил их развернуться: видео

Украинский путешественник не отступал и таки заставил любителей экстрима поехать прочь.

В Карпатах украинские путешественники не пустили на гору Петрос группу иностранных туристов, которые ехали на квадроциклах.

Об этом сообщил очевидец происшествия, опубликовав видео.

На видео слышно, как украинец объясняет иностранцам на квадроциклах, что кататься в Карпатском биосферном заповеднике запрещено и предлагает им развернуться вниз. Однако иностранцы, а судя по языку, это — поляки, начинают агрессивно реагировать на замечания мужчины, не понимая, почему им местные предлагают такую услугу, если ехать на Петрос запрещено.

Однако украинский путешественник не отступал и таки заставил любителей экстрима поехать прочь. Затем он пытается объяснить местном, в сопровождении которого ехали иностранцы, что таким образом он уничтожает Карпаты.

"В Карпатском биосферном заповеднике на этих квадроциклах, джипах, движение официально запрещено", — говорится в сообщение под видео.

Осторожно, на видео нецензурная лексика.

Напомним, в Карпатах установили часовню на месте "появления дьявола".

Село в облаках в Ивано-Франковской области в Карпатах

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