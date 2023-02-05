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В Карпатах турист заблудился в горах при сложных погодных условиях

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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В Карпатах турист заблудился в горах при сложных погодных условиях

Турист заблудился в горах во время сложных погодных условий / Фото: ГСЧС

Спасатели несколько часов искали заблудшегося мужчину.

В субботу, 4 февраля, турист потерял ориентировку, пока забирался на гору Поп-Иван, и обратился к спасателям.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Из-за сложных погодных условий местным спасателям помогали в поисках еще и коллеги из Верховины. Через несколько часов туриста нашли примерно в 1 километре от вершины горы Поп-Иван. Его провели в отделение на горе и оказали помощь.

"Спасатели еще раз обращаются к любителям горных путешествий воздержаться от выходов в высокогорье на период усложнения погодных условий", — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Закарпатье в лесу среди гор заблудился 25-летний уклоняющийся. Он пытался пересечь границу со Словакией через горы, но потерял ориентировку, заблудился и сам вызвал полицию.

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Дата публикации
Просмотры
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