В Карпатах туристке стало плохо: ее уже двое суток разыскивают спасатели

В Карпатах туристке стало плохо: ее уже двое суток разыскивают спасатели

Женщину ищут уже двое суток.

В Карпатах во время прохождения маршрута на гору Поп Иван Черногорский туристке стало плохо. Спасатели ищут женщину уже двое суток.

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Об этом сообщила пресс-секретарь ГСЧС Закарпатья Наталья Батыр, пишет "Общественное".

Женщину разыскивают в горах Раховского района. По данным спасателей, к ним 13 октября в 5 утра обратились с сообщением о том, что во время прохождения маршрута на горе Поп Иван стало плохо туристке. По состоянию на 15 октября ни личность женщины, ни ее местонахождение спасатели не установили.

Сейчас продолжаются поиски женщины.

Как сообщил Черногорский поисково-спасательный пункт в 9:00, 15 октября на г. Поп Иван температура воздуха составляла 5 градусов мороза.

Напомним, 24-летняя туристка из Саудовской Аравии попала в реанимацию после ДТП в Карпатах.

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