Украина
350
1 мин

В Карпатах у границы с Румынией обнаружили останки двух человек: были ли они уклонистами

Одного из погибших пограничники задерживали за попытку нелегального пересечения границы и даже выписывали штраф.

Дмитрий Гулийчук
Остатки погибшего уклониста

Остатки погибшего уклониста / © Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

В Карпатах, у украинско-румынского участка границы, обнаружили останки двух человек.

Об этом передает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

В районе горы Фрасин пограничник наряд наткнулся на фрагменты человеческого скелета, который, вероятно, из-за диких животных был поврежден и неполный. Причину гибели будут устанавливать эксперты. Об обнаружении остатков человека пограничники проинформировали сотрудников полиции.

Наряду с человеческими костями пограничный наряд обнаружил фрагменты одежды, документы, камуфлированный рюкзак и сумку.

Документы принадлежали 36-летнему уроженцу Луганской области, которого пограничники задерживали в ноябре 2023 года. Тогда за попытку незаконно попасть в Румынию Хустский районный суд вынес ему штраф.

Кроме того, на днях человеческий скелет обнаружили в горах также пограничники отдела «Шибены» (Ивано-Франковская область). Никаких документов, позволяющих идентифицировать это лицо, не было.

Ранее сообщалось, что у Карпатах скончался 26-летний турист из Бахмута.

350
