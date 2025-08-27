- Дата публикации
Украина
350
1 мин
В Карпатах у границы с Румынией обнаружили останки двух человек: были ли они уклонистами
Одного из погибших пограничники задерживали за попытку нелегального пересечения границы и даже выписывали штраф.
В Карпатах, у украинско-румынского участка границы, обнаружили останки двух человек.
Об этом передает Западное региональное управление Госпогранслужбы.
В районе горы Фрасин пограничник наряд наткнулся на фрагменты человеческого скелета, который, вероятно, из-за диких животных был поврежден и неполный. Причину гибели будут устанавливать эксперты. Об обнаружении остатков человека пограничники проинформировали сотрудников полиции.
Наряду с человеческими костями пограничный наряд обнаружил фрагменты одежды, документы, камуфлированный рюкзак и сумку.
Документы принадлежали 36-летнему уроженцу Луганской области, которого пограничники задерживали в ноябре 2023 года. Тогда за попытку незаконно попасть в Румынию Хустский районный суд вынес ему штраф.
Кроме того, на днях человеческий скелет обнаружили в горах также пограничники отдела «Шибены» (Ивано-Франковская область). Никаких документов, позволяющих идентифицировать это лицо, не было.
Ранее сообщалось, что у Карпатах скончался 26-летний турист из Бахмута.