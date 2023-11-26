В Карпатах ударил 16-градусный мороз: атмосферное зимнее фото с Пип Иван

На высокогорье плохая видимость.
В субботу, 26 ноября, на горе Поп Иван в украинских Карпатах усилился мороз. Температура воздуха опустилась до –16°.
Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.
Отмечается, что на 08:25 на вершине зафиксирована ограниченная видимость и туман.
"На горе Поп Иван Черногорский облачно. Туман (видимость до 50 м). Ветер северный, 15 м/с. Температура воздуха -16°С", — сообщили спасатели.
Как сообщалось, по прогнозу синоптиков, 26 ноября Украину накроет ненастье со снегом и сильным ветром. Днем в большинстве областей Украины синоптики прогнозируют от 8° до 13° тепла.