В Карпатах ударил 16-градусный мороз: атмосферное зимнее фото с Пип Иван

В субботу, 26 ноября, на горе Поп Иван в украинских Карпатах усилился мороз. Температура воздуха опустилась до –16°.

Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Отмечается, что на 08:25 на вершине зафиксирована ограниченная видимость и туман.

"На горе Поп Иван Черногорский облачно. Туман (видимость до 50 м). Ветер северный, 15 м/с. Температура воздуха -16°С", — сообщили спасатели.

Гора Пип Иван в субботу, 26 ноября. / Фото: facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

Как сообщалось, по прогнозу синоптиков, 26 ноября Украину накроет ненастье со снегом и сильным ветром. Днем в большинстве областей Украины синоптики прогнозируют от 8° до 13° тепла.

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