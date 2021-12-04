В Карпатах ударил 16-градусный мороз: спасатели предупредили об опасности

В течение суток 4 декабря синоптики прогнозируют понижение температуры на территории области.
В Карпатах ударили морозы – столбики термометра опустились до отметки -16. На днях также стало известно, что в Карпатах намело по пояс снега. В течение суток 4 декабря синоптики прогнозируют понижение температуры на территории области.
Об этом сообщили на странице Черногорского спасательно-поискового поста в Facebook.
Вместе с тем в ГСЧС предупредили об опасности схождения лавин.
"В связи с интенсивным приростом снегового покрова, 4 декабря в высокогорье Ивано-Франковской области, а 4-5 декабря в высокогорье восточной части Закарпатской области удержится значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", — говорится в сообщении ведомства .
Напомним, на карпатских перевалах в связи с морозами и снегопадами спасатели развернули мобильные пункты обогрева.
В частности, мобильные пункты обогрева развернули на четырех карпатских перевалах: Яблуницком, Буковецком, Кривопольском и Вышковском.
Напомним, первые зимние выходные, 4-5 декабря, в Украине будут богаты осадками и холодными. Где на выходных будет идти снег, а где будет дождь, читайте здесь.
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