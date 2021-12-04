В Карпатах ударил 16-градусный мороз: спасатели предупредили об опасности

В Карпатах ударил 16-градусный мороз: спасатели предупредили об опасности

В течение суток 4 декабря синоптики прогнозируют понижение температуры на территории области.

В Карпатах ударили морозы – столбики термометра опустились до отметки -16. На днях также стало известно, что в Карпатах намело по пояс снега. В течение суток 4 декабря синоптики прогнозируют понижение температуры на территории области.

Об этом сообщили на странице Черногорского спасательно-поискового поста в Facebook.

Вместе с тем в ГСЧС предупредили об опасности схождения лавин.

"В связи с интенсивным приростом снегового покрова, 4 декабря в высокогорье Ивано-Франковской области, а 4-5 декабря в высокогорье восточной части Закарпатской области удержится значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", — говорится в сообщении ведомства .

Напомним, на карпатских перевалах в связи с морозами и снегопадами спасатели развернули мобильные пункты обогрева.

В частности, мобильные пункты обогрева развернули на четырех карпатских перевалах: Яблуницком, Буковецком, Кривопольском и Вышковском.

Непогода в Украине: надвигается снежная буря с гололедицей и пронзительным ветром

Напомним, первые зимние выходные, 4-5 декабря, в Украине будут богаты осадками и холодными. Где на выходных будет идти снег, а где будет дождь, читайте здесь.

Читайте также: