В Карпатах ударил лютый мороз и вышло солнышко: фото заснеженных гор

Погода в Карпатах зимняя.
В Карпатах на одной из самых высоких вершин, горе Поп Иван Черногорский, 12 января зафиксировали лютые морозы. Температура воздуха опустилась до -19°С.
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.
По информации Поста, по состоянию на утро среды на горе Поп Иван Черногорский было ясно. Ветер северо-восточный, 12 м/с.
Между тем, в Укргидрометцентре предупреждают, что на высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей, в горах Черновицкой области 12-13 января удержится умеренная снеголавинная опасность (2 уровень).
В среднегорье Львовской области до 13 января объявлена низкая снеголавинная опасность (1 уровень).
Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 гг. в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а наиболее аномально теплым станет январь.
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