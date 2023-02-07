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В Карпатах ударил мороз - 22 градуса: атмосферное зимнее фото с Пип Иван

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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В Карпатах ударил мороз - 22 градуса: атмосферное зимнее фото с Пип Иван

Фото: facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

На высокогорье облачно с прояснениями.

В украинских Карпатах, на горе Пип Иван Черногорский, ударил сильный мороз. Во вторник, 7 февраля, температура опустилась до 22 градусов.

Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.

На высокогорье лежит снег. Почти безветренная погода.

"По состоянию на 08:00 7 февраля 2023 года на горе Пип Иван Черногорский облачно с прояснениями. Ветер северный, 5 м/с. Температура воздуха -22°С", — говорится в сообщении спасателей.

© facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост
Фото: facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

Напомним, синоптикиня Наталья Диденко сообщила, что 7 февраля в Украине усилится мороз. Ночью ожидается -6-12 градусов, днем столбики термометров не поднимутся выше -2-7 градусов.

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Дата публикации
Просмотры
1072
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