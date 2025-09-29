В Карпатах ударил мороз и выпал снег: атмосферные фото

Поп Иван.

В понедельник, 29 сентября, в Карпатах выпал снег. На горе Пип Иван столбики термометра показали 3° мороза.

Об этом сообщили Горные спасатели в Прикарпатье.

"На 08:00 на горе Пип Иван облачно. Температура воздуха -3°С", - говорится в их сообщении.

В свою очередь, работник обсерватории на горе Пип Иван от Карпатского национального университета Василий Фицак подчеркнул , что на самом высоком горном массиве Украины стало гораздо холоднее и выпал сне.

"На Черногоре посыпало снегом, ощутимо похолодало. Холодный, восточного направления ветер - 8-9 метров в секунду", - подчеркнул Фицак.

ФОТО

Гора Пип Иван 29 сентября 2025 года. Фото: Горные спасатели Прикарпатья.

Гора Пип Иван 29 сентября 2025 года. Фото: Facebook Vasyl Fitsak.

Напомним, синоптики информировали о непогоде в Украине 29 сентября. По их данным, сегодня днем будет холодно. Большинство областей заполонят дожди, а в Карпатском регионе – мокрый снег.