В Карпатах ударил мороз и выпал снег: атмосферные фото
На самом высоком горном массиве Украины выпал снег.
В понедельник, 29 сентября, в Карпатах выпал снег. На горе Пип Иван столбики термометра показали 3° мороза.
Об этом сообщили Горные спасатели в Прикарпатье.
"На 08:00 на горе Пип Иван облачно. Температура воздуха -3°С", - говорится в их сообщении.
В свою очередь, работник обсерватории на горе Пип Иван от Карпатского национального университета Василий Фицак подчеркнул , что на самом высоком горном массиве Украины стало гораздо холоднее и выпал сне.
"На Черногоре посыпало снегом, ощутимо похолодало. Холодный, восточного направления ветер - 8-9 метров в секунду", - подчеркнул Фицак.
ФОТО
Напомним, синоптики информировали о непогоде в Украине 29 сентября. По их данным, сегодня днем будет холодно. Большинство областей заполонят дожди, а в Карпатском регионе – мокрый снег.