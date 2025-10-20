ТСН в социальных сетях

Украина
110
1 мин

В Украину пришли первые 8 градусов мороза и выпал снег: фото

В понедельник, 20 октября, в Карпатах выпал снег. На горе Пип Иван столбики термометра показали 8 мороза.

Автор публикации
Анастасия Павленко
В Карпатах уже настоящая зима

В Карпатах уже настоящая зима / © Pixabay

Сегодня, 20 октября, на горе Пип Иван наблюдаются мороз -8 и снегопад.

Об этом сообщают Горные спасатели Прикарпатья.

«На горе Пип Иван ясно, ветер западный 6м/с, температура воздуха -8°С», — говорится в сообщении.

Кадры зимней погоды на высокогорье Карпат

Кадры зимней погоды на высокогорье Карпат

Ранее синоптик сообщила, что после периода дождей и заморозков в Украине прогнозируется незначительное повышение температуры. Воздействие холодной воздушной массы будет постепенно ослабевать. Уже с 22 октября в Украине будет теплее.

О погоде на сегодня, 20 октября, читайте в новости.

110
