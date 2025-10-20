- Дата публикации
-
Украина
- Украина
- Количество просмотров
- 110
- Время на прочтение
- 1 мин
В Украину пришли первые 8 градусов мороза и выпал снег: фото
В понедельник, 20 октября, в Карпатах выпал снег. На горе Пип Иван столбики термометра показали 8 мороза.
Сегодня, 20 октября, на горе Пип Иван наблюдаются мороз -8 и снегопад.
Об этом сообщают Горные спасатели Прикарпатья.
«На горе Пип Иван ясно, ветер западный 6м/с, температура воздуха -8°С», — говорится в сообщении.
Ранее синоптик сообщила, что после периода дождей и заморозков в Украине прогнозируется незначительное повышение температуры. Воздействие холодной воздушной массы будет постепенно ослабевать. Уже с 22 октября в Украине будет теплее.
