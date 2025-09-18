ТСН в социальных сетях

Украина
В Карпатах ударил мороз: какая температура

Горные спасатели Прикарпатья сообщили о понижении температуры воздуха на горе Поп Иван.

Светлана Несчетная
Гора Поп Иван утром 18 сентября

В Карпатах с утра температура опустилась до -2°С.

Об этом сообщают горные спасатели Прикарпатья в Facebook.

«По состоянию на 08:00, 18.09.2025 на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман, ветер северо-западный, 8 м/с., температура воздуха -2°С», — говорится в сообщении.

В четверг, 18 сентября, в западных, северных и большинстве центральных областей будет постепенно яснее — дождевые облака будут отступать, появится солнце.

Температура будет колебаться в пределах +15…+20 градусов. Впрочем на Левобережье сохранятся осадки и воздух станет ощутимо прохладнее. Возможен порывистый ветер.

В Киеве 18 сентября дождь не прогнозируется, однако сильные порывы ветра сделают погоду менее комфортной. Днем в столице ожидается до +19 градусов.

