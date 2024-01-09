В Карпатах ударил сильный мороз: атмосферное зимнее фото с гор

На горе Пип Иван Черногорский намело много снега и ударил сильный мороз. Во вторник, 9 января, температура опустилась до 23 градусов.

Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"По состоянию на 08:20, 09.01.2024 на горе Пип Иван Черногорский ясно. Ветер северо-восточный 13 м/с. Температура воздуха -23°С", — говорится в сообщении.

Гора Пип Иван 9 января. / Фото: facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

Напомним, синоптики в своем прогнозе погоды в Украине на 9 января предупреждали, что днем ожидается 7-12 градусов мороза. Антициклон Hannelore вытеснит во вторник с нашей территории все осадки.

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