В Карпатах ударил сильный мороз: атмосферное зимнее фото с Пип Иван

Во вторник, 28 марта, на высокогорье Карпатах ударил сильный мороз. На горе Пип Иван столбики термометров опустились до -14 градусов.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Утром по состоянию на 09:00 на высокогорье немного ветрено и облачно.

"По состоянию на 9.00 28 марта на горе Пип Иван Черногорский облачно, ветер северо-западный 8 м/с. Температура воздуха -14°С", — сообщили спасатели.

Гора Пип Иван 28 марта. / Фото: facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

Напомним, синоптикиня Наталья Диденко прогнозировала ухудшение погоды в Украине во вторник, 28 марта. Ожидаются сильные осадки, ветер и даже морозы. В западных, северных и частично центральных областях будут дождь и мокрый снег.

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