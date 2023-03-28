В Карпатах ударил сильный мороз: атмосферное зимнее фото с Пип Иван

Температура опустилась до –14 градусов.
Во вторник, 28 марта, на высокогорье Карпатах ударил сильный мороз. На горе Пип Иван столбики термометров опустились до -14 градусов.
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.
Утром по состоянию на 09:00 на высокогорье немного ветрено и облачно.
"По состоянию на 9.00 28 марта на горе Пип Иван Черногорский облачно, ветер северо-западный 8 м/с. Температура воздуха -14°С", — сообщили спасатели.
Напомним, синоптикиня Наталья Диденко прогнозировала ухудшение погоды в Украине во вторник, 28 марта. Ожидаются сильные осадки, ветер и даже морозы. В западных, северных и частично центральных областях будут дождь и мокрый снег.
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