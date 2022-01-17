В Карпатах ухудшается погода: 13 градусов мороза, порывистый ветер и оледенение (фото)

В Карпатах ухудшается погода: 13 градусов мороза, порывистый ветер и оледенение (фото)

На высокогорье – 13 градусов мороза.

Спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий сегодня, 17 января, в Карпатах. Туристов призывают не ходить в горы.

Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Сатном на 11:00 17 января на горе Пип Иван Черногорский облачно, туман видимостью до 20м., ветер западный, порывы до 20 м/с, температура воздуха -13°С, высокая влажность (происходит оледенение).

"Рекомендуем воздержаться от похода в высокогорье", — говорится в сообщении спасателей.

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