В Карпатах ухудшилась погода: на горе Поп Иван намело двухметровый слой снега (фото)

В ГСЧС предостерегают от путешествий по Карпатам.

В Карпатах сохраняются сложные погодные условия.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

"Да, сегодня на горе Пип Иван Черногорский метель и почти двухметровый слой снега!!! Поэтому советуем не рисковать и дождаться улучшения погодных условий для путешествий по Карпатам", — сообщили спасатели.

Накануне в горах действительно ухудшились погодные условия. В частности, на горе Пип Иван видимость очень ограничена – до 30 м.

Напомним, синоптики сообщали, что в Украине в скором времени ухудшится погода. В Карпатах снизится температура, а на высокогорье порывы ветра достигнут до 40 м/с.

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