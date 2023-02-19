В Карпатах ухудшилась погода: на горе Поп Иван намело двухметровый слой снега (фото)

В ГСЧС предостерегают от путешествий по Карпатам.
В Карпатах сохраняются сложные погодные условия.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
"Да, сегодня на горе Пип Иван Черногорский метель и почти двухметровый слой снега!!! Поэтому советуем не рисковать и дождаться улучшения погодных условий для путешествий по Карпатам", — сообщили спасатели.
Накануне в горах действительно ухудшились погодные условия. В частности, на горе Пип Иван видимость очень ограничена – до 30 м.
Напомним, синоптики сообщали, что в Украине в скором времени ухудшится погода. В Карпатах снизится температура, а на высокогорье порывы ветра достигнут до 40 м/с.
Читайте также: