В Карпатах ухудшилась погода: на Пип Иван мороз и низкая видимость (фото)

Туристов просят не уходить в горы.
В пятницу, 17 февраля, на высокогорье Карпат ухудшилась погода. В частности, на горе Пип Иван очень ограничена видимость. Туристам советуют воздержаться от похода в горы.
Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.
Отмечается, что на утро 17 февраля на горе мороз, а также ветрено.
"На горе Пип Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 20 м. Ветер юго-западный 10 м/с. Температура воздуха -10°С", — говорится в сообщении спасателей.
Напомним, климатология Вера Балабух сообщила, что в Украине ожидается ранняя и теплая весна, кое-где с аномальными температурами. Погода в скором времени начнет снова радовать украинцев теплом.
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