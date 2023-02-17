В Карпатах ухудшилась погода: на Пип Иван мороз и низкая видимость (фото)

Туристов просят не уходить в горы.

В пятницу, 17 февраля, на высокогорье Карпат ухудшилась погода. В частности, на горе Пип Иван очень ограничена видимость. Туристам советуют воздержаться от похода в горы.

Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Отмечается, что на утро 17 февраля на горе мороз, а также ветрено.

"На горе Пип Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 20 м. Ветер юго-западный 10 м/с. Температура воздуха -10°С", — говорится в сообщении спасателей.

Гора Пип Иван 17 февраля.

Напомним, климатология Вера Балабух сообщила, что в Украине ожидается ранняя и теплая весна, кое-где с аномальными температурами. Погода в скором времени начнет снова радовать украинцев теплом.

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