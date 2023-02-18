В Карпатах ухудшилась погода: в горах сильная метель и мороз (фото)

Также на высокогорье сильный ветер.

В субботу, 18 февраля, в Карпатах ухудшились погодные условия. В частности, на горе Пип Иван видимость очень ограничена – до 30 метров.

Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Спасатели призывают украинцев отказаться от выхода в горы – на высокогорье. В частности, по состоянию на утро 18 февраля на горе Поп Иван вьюга, мороз, а также ветрено.

"На горе Поп Иван Черногорский облачно. Видимость ограничена до 30 м. Ветер юго-западный 22 м/с — с порывами до 25 м/с. Вьюга, падает снег. Температура воздуха -5°С", — говорится в сообщении спасателей .

Гора Пип Иван 18 февраля. / Фото: facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

Напомним, синоптики сообщали, что 18 февраля в Украине ухудшится погода. В Карпатах температура воздуха ночью и днем около 0°. На высокогорье будет сильный ветер: порывы будут достигать 40 м/с.

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